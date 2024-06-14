Чому Путін напав на Україну: Трамп знову "відкрив правду"

Трамп розповів про відносини з Путіним і знову пообіцяв закінчити війну в Україні.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп впевнений, що в разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до інавгурації.

Про це він заявив у підкасті IMPAULSIVE.

У розмові він ще раз підкреслив, що Росія не наважилася б на повномасштабне вторгнення в Україну, якби в той час він був президентом. На думку політика, рішення Путіна розв'язати війну в Україні пов'язане з виведенням американських військ з Афганістану.

"Це просто ганьба. Стільки загиблих людей", – зауважив Трамп.

За словами політика, він мав добрі стосунки з президентами обох держав, що зараз воюють – і з Зеленським, і з Путіним, але у відносинах з російським лідером "був жорстким".

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Він також згадав свою нещодавню розмову з ексчемпіоном UFC, росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

"Хабіб підійшов до мене після бою і сказав, що ми повинні зупинити війни… Я думаю, що зупиню цю війну відразу після виборів. І якщо я виграю, я зупиню це дуже швидко, ще до того як увійду в президентський офіс. Звісно, якщо це не закінчиться раніше", – сказав Трамп.

Слід зазначити, що видання EssentiallySports теж пише про цю розмову Трампа та Нурмагомедова, але стверджує, що йшлося про "палестинську війну".

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зробив скандальну заяву з критикою закону про допомогу Україні на 60 млрд дол., який не могли ухвалити понад пів року.

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