Байден відповів, чи мають США "план перемоги" України над Росією

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон спільно з Києвом працюю над "планом перемоги" України над Росію. Зокрема, Білий дім надаватиме допомогу стільки, скільки це потрібно.

Про це лідер американців сказав під час пресконференції на полях саміту G7, пише "24 Канал" і liga.net.

За словами Байдена, Україна матиме те, що їй потрібно. Що більше - буде дуже швидкими темпами отримувати цю допомогу.

"Кроки, які ми вживатимемо, для забезпечення того, щоб Україна мала перемогу, а Росія не могла затріумфувати, – це є підтримка (безпекова угода - Ред), яку ми підписали. Підписали не лише ми. Інші країни підписали подібні угоди про безпеку… Ми залишаємося разом і стільки, скільки потрібно. Такий у нас план", - заявив президент США.

Він також зауважив, що його адміністрація має представити Конгресу "план перемоги" відповідно до закону, де була передбачена додаткова військова допомога Україні.

"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо чернетку цього плану, але ще не розробили деталі", – розповів Джо Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії 13 червня підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду. Вона повинна посилити оборонні спроможності України та стати кроком на шляху до можливого членства в НАТО.

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