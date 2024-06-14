Сі Цзіньпін дав Зеленському обіцянку щодо війни в Україні

Під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном президент України Володимир Зеленський отримав запевнення, що Китай не постачатиме зброю Росії.

Про це український лідер повідомив на пресконференції в рамках саміту G7 в Італії.

"Я розмовляв із главою Китаю телефоном. Він сказав, що не буде продавати зброю Росії. Подивимося. Якщо він порядна людина, то не буде. Тому що він дав мені слово", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що раніше глава оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс звинуватив КНР у постачанні Москві зброї, яку армія РФ використовує в Україні.

"У нас є докази співпраці Росії та Китаю в галузі озброєнь", - заявив він.

За даними агентства Bloomberg, Пекін надає Москві дані геопросторової розвідки для військових цілей, а також потрібну для військової промисловості мікроелектроніку, верстати для виробництва танків і паливо для ракет.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Пекін за допомогою дипломатичних каналів намагається переконати інші країни не підтримувати Саміт миру у Швейцарії, запланований на 15-16 червня.

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