Гордон розповів, як брав інтерв'ю у Лукашенка: телефонував Зеленський

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон розповів, як брав інтерв’ю в самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua. він пригадав, що вони дуже тепло спілкувалися.

“Він сказав, що Гордон — це ворог, його треба привезти до Білорусі і посадити в СІЗО в камеру… Ми не просто тепло з ним спілкувалися, ми спілкувалися дуже тепло. Не забувайте — не було ще зовсім ніякої війни. Я приїхав до багаторічного друга України і всіх українських президентів, включно з Зеленським, з яким вони зустрічалися напередодні в Житомирі”, — розповів Дмитро Гордон.

За його словами, під час запису їхнього інтерв’ю Володимир Зеленський телефоновав Олександру Лукашенку і вони спілкувалися.

“Там була одна тема цікава про “вагнерівців”. І не забувайте, що Лукашенко був на першому місці серед усіх керівників країн по популярності в Україні на той час — 64% українців вважали його класним чуваком і дуже його любили. Тобто я приїхав до керівника дружньої країни, яку поважали 64% українців, і яка дуже не любила Путіна. І ще не будемо забувати, що саме в цей час в Мінську перебували “вагнерівці”, яких в Білорусі затримали і йшлося про видачу “вагнерівців” Україні. І зараз я нічого не можу говорити з цього приводу. Але коли закінчиться війна, я можу багато цікавого розказати, що я робив Лукашенка і які були умови”, — розповів Дмитро Гордон.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід в ТЦК та де його троє синів

Читайте також: