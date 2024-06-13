Гордон різко висловився про мовне питання: “Моя мова з дитинства — це російська”

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон зізнався, що продовжує слухати російські пісні.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua він сказав, що у вільні країні кожен має розмовляти тією мовою, якою хоче.

“Гарні російські пісні я продовжую слухати. Я не можу собі заборонити це і не буду собі забороняти це. Я слухаю і Висоцького, і Окуджаву, і багатьох інших виконавців, чиї пісні мені потрібні. Я взагалі інакше ставлюся до мовного питання. Поясню чому. Я розумію. що мій підхід не буде усіма сприйнятий, але мені байдуже, хто і як сприймає те, про що я кажу”, — розповів Дмитро Гордон.

На його думку російська мова не привласнена диктатором Володимиром Путіним і російськими вбивцями.

“І взагалі будь-яка мова для мене та не лише для мене — це передусім засіб для спілкування та отримання інформації… Я дуже люблю українську мову, я дуже добре розмовляю українською. Я завжди переходжу на українську, коли мої співрозмовники розмовляють українською. Це не лише повага до них — це бажання спілкуватися українською. Але моя мова, яку мені вклали батьки з дитинства, це російська мова. І це не мова Путіна, Патрушева чи Шойгу. Це мова великої, я вважаю, культури”, — каже Дмитро Гордон.

За словами журналіста, у його дитинстві Київ був на 90 відсотків російськомовне місто.

“Про це не можна не казати і про це не можна забувати. І зараз, навіть під час війни, Київ здебільшого говорить російською мовою. Ну і останнє — на передовій наші герої кажуть мені прямо в інтерв’ю, що російською мовою розмовляє більшість, але це не має жодного значення. Значення має те, що у вільній країні ми боремося з російськими вбивцями саме за те, щоб бути вільними — на відміну від них. У вільній країні кожен має розмовляти тією мовою, якою хоче”, — вважає Дмитро Гордон.

Водночас, за його словами, державна мова в Україні повинна бути єдина — українська.

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