В Україні стартувала кампанія рекрутингу до складу підрозділів ГУР: як долучитися

Серед стандартів, яким має відповідати потенційний кандидат на проходження служби в українській розвідці, представники відомства назвали кілька умов.

В Україні 13 червня стартувала кампанія рекрутингу під час мобілізації до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) "Став плюс".

Про початок рекрутингу до лав української розвідки оголосив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає кореспондент "Суспільного".

Юсов розповів, що до команди Головного управління розвідки можна долучитись.

"Тому, за вказівкою нашого керівника, командира і начальника генерала Кирила Буданова, який передає сьогодні всім присутнім вітання, маємо честь оголосити першу всеукраїнську публічну кампанію рекрутингу. Наша мета — донести до цивільних українців, що у ГУР МО є вакансії, і маючи необхідний перелік знань, навичок та досвіду у людини є абсолютно реальна можливість стати співробітником без перебільшення легендарної організації", — сказав Юсов.

Як долучитися до складу підрозділів ГУР

Якщо йдеться про підрозділи активної дії, серед пріоритетів є хороша фізична форма, витривалість та вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік кандидатів може складати від 18 до 40 років.

Представник одного з підрозділів активних дій ГУР МО пояснив, що зі свого боку відомство пропонує рекрутам постійний розвиток, службу на умовах мобілізації або за контрактом, навчання, підготовку за власними стандартами, а також – забезпечення найкращою амуніцією і сучасними зразками озброєння.

"І звісно, якісне медичне обслуговування і грошове забезпечення від 70 тисяч гривень", — додав він.

Втім не лише підрозділи активної дії воєнної розвідки України зараз мають запит на нових людей.

Вакансії в ГУР МО

Підрозділи особливо потребують технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть ще ефективніше нищити противника.

У складі ГУР МО України є підрозділи, які виконують задачі, пов’язані з використанням роботизованих систем: повітряного, наземного та морського застосування.

"Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БПЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", — заявив представник відповідного підрозділу української розвідки.

Алгоритм подання заявки на вступ для проходження служби у підрозділах ГУР МО

Для початку потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі "Кар'єра" у розділі "військові вакансії" на рекрутинговій онлайн-платформі Lobby-X, а також на верифікованих сторінках ГУР МО України та підрозділів у соціальних мережах.

Моментально перейти на анкету можна також за QR-кодом на рекламних оголошеннях та банерах структури, які наразі вже розміщені в усіх великих містах України.

Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. У разі погодження, з людиною зв’язуються протягом доби або максимальний термін — 10 днів. Це залежить від того, на якій платформі людина заповнила анкету.

Нагадаємо, у Міноборони рекомендують пройти навчання на оператора БпЛА в межах проєкту "ТехноРекрутинг" та обіцяють у разі отримання повістки допомогти влаштуватися на службу за контрактом через рекрутинговий центр.

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