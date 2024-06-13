Кримінальна драма у Києві: як двоє псевдополіцейських викрали лікаря (відео)

Зловмисники викрали лікаря-кардіолога та вимагали в нього 2 мільйони доларів.

Справжня кримінальна драма розгорнулася на вулицях столиці. Просто у середмісті Києва двоє зловмисників викрали лікаря-кардіохірурга.

Про це йдеться в ТСН.

Підійшли до нього на вулиці та назвалися правоохоронцями. Після цього силою змусили медика сісти до авто. На голову наділи чорний мішок та зробили укол у ногу. Лікареві сказали, що це отрута, а за антидот той має сплатити два мільйони доларів.

Чоловік заявив: таких грошей не має. Тож зловмисники обшукали його речі, забрали 15 тисяч гривень і викинули лікаря з машини. Той одразу звернувся до поліції. Правоохоронці вийшли на слід нападників, їх уже затримали. Під час обшуків у них вилучили транспортні засоби, рації, мисливські рушниці. Обом ділкам уже оголосили підозру, їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вкололи "отруту" та вимагали 2 мільйони за антидот! У Києві викрали лікаря!

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