Кім Чен Ин відправив Путіну мільйони артилерійських снарядів - Bloomberg

Диктатор підтримує свого товариша у війні проти України.

Північна Корея відправила до Росії контейнери, в яких може зберігатися близько 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву міністра оборони Південної Кореї.

Шин Вонсік сказав в інтерв’ю Bloomberg News, що Сеул виявив щонайменше 10 000 морських контейнерів, що відправляються з Північної Кореї до Росії, в яких може перебувати до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовує у своїх бомбардуваннях України.

"Очікується, що Путін прагнутиме до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо в галузі військових постачань, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу”, – сказав Шин.

Він також зазначив, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати свого сусіда - Україну.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть їй у реалізації планів із розгортання цілої низки супутників-шпигунів, а також звичайне озброєння.

Нагадаємо:

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посилання на дані своєї розвідки заявило, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю.

Раніше Сполучені Штати заявили, що впродовж останнім часом Північна Корея доправила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, "ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії".

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