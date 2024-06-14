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У Києві пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи

Київ. / Фото: Associated Press

Існувала загроза ударів ракетами.

У п'ятницю, 14 червня, у Києві пролунали вибухи. У столиці та в області о 10:14 було оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua, а також моніторингові канали. 

Зазначається, що вибухи у столиці пролунали за кілька хвилин після того, як у місті залунали сирени. Зауважимо, що моніторингові канали інформували про пуски "Кинджалів". 

Пізніше міський голова Віталій Кличко повідомив: гучно у столиці було тому, що в області відпрацювала протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги також у Хмельницькій області сталися вибухи

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