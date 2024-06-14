У п'ятницю, 14 червня, у Києві пролунали вибухи. У столиці та в області о 10:14 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua, а також моніторингові канали.

Зазначається, що вибухи у столиці пролунали за кілька хвилин після того, як у місті залунали сирени. Зауважимо, що моніторингові канали інформували про пуски "Кинджалів".

Пізніше міський голова Віталій Кличко повідомив: гучно у столиці було тому, що в області відпрацювала протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги також у Хмельницькій області сталися вибухи.

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