Потужний удар РФ по Україні: скільки крилатих ракет, "Кинджалів" і дронів збили сили ППО

Збити "Кинджал" не вдалося.
Вночі проти п'ятниці, 14 червня, російські окупаційні війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Росіяни застосували ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили сім ракет і 17 безпілотників. Загалом РФ випустила 31 повітряну ціль.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Під час цієї атаки армія РФ застосувала 14 ракет повітряного, наземного базування, а також 17 ударних БпЛА. Окупанти випустили:
- десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
- три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю РФ);
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської область РФ.);
- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ РФ).
Зазначається, що українська протиповітряна оборона "приземлила" сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 БпЛА.
"У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі", - повідомив Олещук.
Атака на Україну 14 червня
Пізно ввечері половину України охопила повітряна тривога через російські безпілотники. Втім, вже за кілька годин моніторингові канали повідомили, що відбулися пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95. Після 03:00 ракети увійшли до повітряного простору України.