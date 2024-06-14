Потужний удар РФ по Україні: скільки крилатих ракет, "Кинджалів" і дронів збили сили ППО

Вночі проти п'ятниці, 14 червня, російські окупаційні війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Росіяни застосували ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили сім ракет і 17 безпілотників. Загалом РФ випустила 31 повітряну ціль.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Під час цієї атаки армія РФ застосувала 14 ракет повітряного, наземного базування, а також 17 ударних БпЛА. Окупанти випустили:

десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ); три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю РФ);

балістичні ракети (пуски із Криму та Краснодарського краю РФ); одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської область РФ.);

аеробалістичну ракету Х-47М2 (із повітряного простору Тамбовської область РФ.); 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ РФ).

Зазначається, що українська протиповітряна оборона "приземлила" сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 БпЛА.

"У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі", - повідомив Олещук.

Атака на Україну 14 червня

Пізно ввечері половину України охопила повітряна тривога через російські безпілотники. Втім, вже за кілька годин моніторингові канали повідомили, що відбулися пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95. Після 03:00 ракети увійшли до повітряного простору України.