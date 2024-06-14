День ангела 14 червня: кого та як вітати з іменинами

14 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 червня

14 червня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Георгія (Юрія), Йосипа, Мстислава, Миколу.

Олександр — давньогрецьке ім'я, яке означає "захисник". В дитинстві вразливий, рідко йде на конфлікт. В дорослому віці стає чарівним і привітним, але чекає на жінку, яка буде його добиватися.

Георгій (Юрій) — з давньогрецької перекладається як "землероб". В дитинстві вміє добре розпізнавати обман. В дорослому віці стає честолюбним, прагне отримати від життя все.

Йосип — давньоєврейське ім'я, що тлумачиться як "нехай Бог винагородить". В дитинстві рухливий і енергійний. В дорослому віці стає потайливим і дещо самолюбним.

Мстислав — має старовинні українські корені, означає "славний месник". В дитинстві проникливий, відрізняється розумом. В дорослому віці стає впертим, амбітним.

Микола — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "переможець народів". В дитинстві рідко вередує, спокійний. В дорослому віці стає успішним, обирає дружину собі під стать.

День ангела 14 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

У день ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!

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Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, що подарували тобі батьки.

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З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

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Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя.

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