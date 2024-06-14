Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

В окупантів мінус один підводний човен.

Станом на ранок 14 червня 2024 року ЗСУ знищили 524 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 524 060 (+1250) осіб,

танків - 7936 (+8) од,

бойових броньованих машин - 15234 (+26) од,

артилерійських систем - 13818 (+48) од,

РСЗВ - 1101 (+2) од,

засоби ППО - 849 (+3) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11097 (+22),

крилаті ракети - 2286 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18854 (+60) од,

спеціальна техніка - 2310 (+16).

Нагадаємо, у США назвали втрати РФ у війні. Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч окупантів були вбиті або поранені.

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