В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

У п'ятницю, 14 червня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Спочатку сирени залунали у Києві та кількох областях, а згодом - у всій країні.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

О 10:17 військові попередили про загрозу балістики для центральних областей та ракети у напрямку Хмельницької області та небезпеку для Києва.

За кілька хвилин ПС "почервоніли" всі області. Повітряні сили поінформували про ракетну небезпеку, а моніторингові канали - про зліт МІГ та запуск "Кинджалів".

Як повідомлялося, вночі 14 червня РФ здійснила потужний удар по Україні. Росіяни застосували ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Загалом окупанти випустили 31 повітряну ціль.

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