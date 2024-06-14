Китай підбурює країни прийняти його "мирний план" щодо України - ISW

Китай заявив, що не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії, адже туди не запросили Росію.

Пекін за допомогою дипломатичних каналів намагається переконати інші країни не підтримувати Саміт миру у Швейцарії, запланований на 15-16 червня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

13 червня агентство Reuters повідомило, що 10 дипломатів із неназваних країн, які наразі перебувають у Пекіні, заявили, що Китай за допомогою зустрічей з іноземними офіційними особами, телефонних дзвінків і повідомлень у месенджері WeChat лобіює запропонований КНР і Бразилією мирний план із шести пунктів.

Цей план передбачає проведення мирної конференції за участю України та Росії.

Журналісти повідомили, що, за словами дипломатів, відкрито майбутній мирний саміт у Швейцарії Китай не критикував, але натомість робить делікатні спроби домогтися певних результатів.

За словами одного з дипломатичних джерел, КНР повідомила державам, що розвиваються, що мирний саміт не зупинить війну в Україні.

Нагадаємо, що в травні 2024 року президент РФ Володимир Путін попросив голову КНР Сі Цзіньпіна знехтувати мирною конференцією у Швейцарії.

Після того, як Китай заявив, що не збирається на саміт миру, президент України Володимир Зеленський звинуватив Пекін у тому, що він допомагає Москві зірвати зустріч. МЗС Китаю це звинувачення відкинуло.

Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо вирішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру.

На відміну від представленого у лютому 2023 року мирного плану Китаю, цей план містить не 12, а шість пунктів.