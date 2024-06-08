Який сценарій війни РФ проти України найзручніший для Китаю: думка експертки

У своєму "мирному плані" Китай не закликає до виведення російських військ. Замороження війни між Україною та РФ – найбільш зручний варіант розвитку подій для КНР.

Таку думку озвучила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, передає FREEДОМ.

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"Ядерна війна, можливо, ядерний удар з боку РФ, застосування тактичної ядерної зброї – це, мабуть, той крайній крок, та ситуація, яка дійсно може відштовхнути Китай від Росії. Хоча на сьогодні Китай перебуває на розтяжці... Їм досить складно було балансувати і складно донині. Але вони знайшли для себе цей баланс, коли їм вдається і Росію тримати на короткому повідку, і підтримувати контакти з країнами Заходу", – каже Гриценко.

На її думку, заморожування війни для Китаю – найзручніший розвиток подій, адже в такий спосіб Пекін зможе здобути репутацію миротворця.

"...Китай міг би в такий спосіб продемонструвати тому ж глобальному Півдню, на лідерство серед країн якого претендує, що ось, мовляв, дивіться, ми дотримувалися послідовної позиції, підтримували необхідність мирних переговорів, саме дипломатичного врегулювання конфлікту між Росією і Україною, і ось, будь ласка, ми домоглися. Цим можна було б підкріпити дипломатичний успіх, який Китай здобув торік, коли був посередником під час нормалізації відносин між Іраном і Саудівською Аравією. Але тоді ситуація, звісно, була кардинально інша. Це був простіший кейс для Китаю. Тоді сторони були готові йти на нормалізацію, на поліпшення відносин", – зазначила експертка.

Також вона вважає, що війна РФ проти України принесла як плюси, так і мінуси для Китаю.

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"Один із найбільш значущих мінусів — це консолідація союзників НАТО по обидва боки Атлантичного океану, США та Європи. Тому Китай так активно експлуатує риторику про необхідність більш суверенної, більш сильної, незалежної від США Європи. ...Для Пекіна заморожування конфлікту було б дуже зручним розвитком подій, який вимагав би, за великим рахунком, від Китаю мінімум зусиль", – наголосила експертка.

На її думку, станом на сьогоднішній момент для Китаю немає особливої вигоди змінювати свою позицію на більш проукраїнську.

Раніше президент Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ тиснути на інші країни, щоб вони не брали участь у Саміті миру. У Китаї відповіли на заяву президента України.

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