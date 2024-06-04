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Китай похвалився, що його мирний план щодо України підтримали понад 20 країн

Китай похвалився, що його мирний план щодо України підтримали понад 20 країн

Голова МЗС Китаю Ван Ї / Фото: Getty Images

Цей план як альтернативу Саміту миру у Швейцарії представили Китай і Бразилія у спільній заяві.

Понад два десятки країн висловили підтримку бачення Пекіна щодо вирішення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, передає Bloomberg.

Ван Ї заявив журналістам у вівторок, що Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного вирішення, які були викладені Китаєм і Бразилією у спільній заяві минулого місяця.

У виданні зауважують, що міністр не торкнувся основної вимоги України – виведення російських військ з усієї території країни, включно з окупованою з 2014 року.

У документі міститься заклик до міжнародної конференції, де візьме участь як Росія, так і Україна, — як альтернативи мирному плану Києва, який підтримують західні країни та який має обговорюватися на зустрічі у Швейцарії цього місяця, куди Росію не запросили.

Голова МЗС Китаю сказав, що 26 країн погодилися приєднатися – або шукають способи приєднатися – до спільних домовленостей, яких досягли Китай і Бразилія. За його словами, загалом 45 країн дали позитивний відгук щодо цих ідей.

Водночас він заявив, що "умови для мирних переговорів ще не готові", а Китай буде "ухвалювати власні рішення" щодо участі в таких зустрічах.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який перебував з візитом у КНР, також "привітав і високо оцінив" плани Пекіна після того, як вони зустрілися у вівторок, сказав Ван Ї.

Раніше президент Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ тиснути на інші країни, щоб вони не брали участь у Саміті миру. У Китаї відповіли на заяву президента України.

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