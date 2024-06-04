Україною шириться повітряна тривога: що відомо

У вівторок, 4 червня, о 21:46 у Києві та областях оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – по всій території України.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Києвом та областю рухатиметься важка техніка та військові. У Києві та області стартують військові навчання, тож мешканців регіону просять не лякатися та не знімати пересування військ.

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