Україною шириться повітряна тривога: що відомо

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
У вівторок, 4 червня, о 21:46 у Києві та областях оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – по всій території України.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Києвом та областю рухатиметься важка техніка та військові. У Києві та області стартують військові навчання, тож мешканців регіону просять не лякатися та не знімати пересування військ.
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