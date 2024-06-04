Важливі новини для чоловіків: кому треба повертатися до України (відео)

Кому з українців за кордоном треба повернутися і особисто прийти до ТЦК, чи можуть подовжити термін оновлення даних, чи вручать на вулиці повістку, якщо людина оновила дані через "Резерв+" – в ексклюзиві TSN.UA.

"Резерв+" не врятує від мобілізації, а деяким військовозобов’язаним, які перебувають за кордоном, таки потрібно прийти до ТЦК в Україні. У Міноборони зробили гучні заяви.

Кому з українців за кордоном треба повернутися і особисто прийти до ТЦК, чи можуть подовжити термін оновлення даних, чи вручать на вулиці повістку, якщо людина оновила дані через "Резерв+" – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Мобілізація за кордоном

Військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, та отримали статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+", потрібно повернутися в Україну та прийти до ТЦК. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Вимога з’явитись в ТЦК і СП також стосується і українських юнаків за кордоном, яким виповнилось 17 років, зазначив Лазуткін. Хлопці мають стати на військовий облік саме в Україні.

Оновили дані через "Резерв+"

До слова, станом на ранок 4 червня 2024 року в мобільному застосунку "Резерв+" свої дані оновили понад 18 тисяч військовозобов’язаних, які мешкають за кордоном, а загалом свої дані оновили вже понад 1 мільйон 300 тисяч військовозобов’язаних українців. Якщо говорити про жінок, то це близько 190 тисяч. В ексклюзивному коментарі для ТСН.ua адвокатка у сфері права та медицини Анастасія Кондрась, розповіла, хто з жінок обов'язково має стати на військовий облік і чи це означає, що таких жінок відправлять на фронт.

"Резерв+" не врятує від мобілізації

Примітно, що людям, які оновили свої військові документи через застосунок "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці. Оновлення облікових даних через застосунок "Резерв+", означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Але водночас людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку і також може бути направлена на ВЛК, запевняє речник Міноборони.

Слова речника Міноборони підтверджує і адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія КОндрась. Вона розповіла, у яких ще випадках особу можуть направити до ТЦК та на ВЛК.

Чи продовжать термін оновлення даних?

Ба більше, наразі підстав для подовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних немає. За словами речника відомства Дмитра Лазуткіна, у "Резерв+" вже немає якихось збоїв, які спостерігали українці на початку запуску застосунку. Водночас у Міноборони не виключають форсмажорної історії.

"Резерв+" удосконалять

У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка. Однак, застосунок "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. Однак є вірогідність, що в майбутньому функціонал застосунку буде удосконалено і з’явиться більше можливостей для військовозобов’язаних, підкреслює Дмитро Лазуткін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️❗️ ВАЖЛИВІ НОВИНИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ: кому треба повертатися до України?!

Раніше ТСН.ua писав про те, кому не треба ставати на військовий облік.

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