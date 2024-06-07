Путін зробив заяву щодо можливості використати ядерну зброю проти України

Господар Кремля знову згадав про ядерну доктрину РФ, яку "можна змінити".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що наразі не бачить передумов для застосування ядерної зброї у війні проти України. Водночас він зауважив, що ядерна доктрина Росії, якою визначається застосування цієї зброї, може бути переглянута.

Про це президент держави-агресорки говорив у п’ятницю, 7 червня, відповідаючи запитання модератора пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму Сергія Караганова, чи варто Росії тримати “ядерний пістолет біля скроні” Заходу щодо України, передає Reuters.

“Застосування можливе у винятковому випадку – у разі загрози суверенітету та територіальній цілісності країни. Не думаю, що до такого випадку дійшло. У цьому немає потреби”, – сказав Путін.

Однак, згадавши про ці тези ядерної доктрини РФ, господар Кремля, який уже звик змінювати усталені правила під власні забаганки, заявив, що не виключає внесення до неї змін.

“Ця доктрина є живим інструментом, і ми уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в навколишньому світі, і не виключаємо внесення деяких змін у цю доктрину. Це також стосується випробувань ядерної зброї”, – несподівано додав він.

Ядерна доктрина, опублікована Росією в 2020 році, визначає умови, за яких російський президент розглядатиме можливість використання ядерної зброї: у відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення або використання звичайної зброї проти Росії, “коли саме існування держави під загрозою”.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив про готовність завдати ударів по тих країнах, які постачають зброю Україні.

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