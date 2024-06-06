Генсек НАТО оцінив загрозу нападу Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вірить, що в найближчі кілька років може розпочатися війна Альянсу з Росією.

Про це він заявив під час візиту до Фінляндії на спільній пресконференції з президентом скандинавської країни Александром Стуббом, повідомляє видання Yle.

Водночас Столтенберг запевнив, що НАТО здатне захистити своїх союзників, і він не має сумніві в обороноздатності Альянсу.

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За його словами, незабаром буде завершено формування нової командної структури Альянсу. Однак, уже тепер НАТО здатне приймати швидкі рішення в разі необхідності.

Коментуючи відносини з Росією, генсек НАТО наголосив, що ще в 2014 році стало зрозумілим, що Альянсу необхідно посилити захист від Росії.

За словами Столтенберга, наразі неможливо вести розумний діалог з Росією. Коли це стане можливим, він не коментує.

Генсек НАТО зазначив, що війна в Україні пов'язує Європу та Азію. Він заявив, що азіатські країни Північна Корея та Іран підтримують Росію у війні. З цієї причини, за його словами, НАТО має співпрацювати з партнерами, розташованими в Індо-Тихоокеанській морській зоні.

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що коли війна в Україні закінчиться, Росії знадобиться кілька років, щоб відновити свій військовий потенціал.

За його словами, зовнішня політика Росії не зміниться незалежно від того, хто буде керувати країною в майбутньому. При цьому Стубб вважає малоймовірним те, що Росія стане "нормальною демократією".

Нагадаємо, напередодні російський президент Володимир Путін під час зустрічі з іноземними журналістами заявив, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО. Те саме він говорив п’ять років тому, коли заперечував ймовірний напад країни-агресорки на Україну.

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