Генсек НАТО оценил угрозу нападения России

Столтенберг заверил, что НАТО может защитить своих союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит, что в ближайшие несколько лет может начаться война Североатлантического союза с Россией.

Об этом он заявил во время визита в Финляндию на совместной пресс-конференции с президентом скандинавской страны Александром Стуббом, сообщает издание Yle.

В то же время, Столтенберг заверил, что НАТО способна защитить своих союзников, и он не сомневается в обороноспособности Альянса.

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По его словам, в скором времени будет завершено формирование новой командной структуры Альянса. Однако уже сейчас НАТО способно принимать быстрые решения в случае необходимости.

Комментируя отношения с Россией, генсек НАТО подчеркнул, что еще в 2014 году стало ясно, что Альянсу необходимо усилить защиту от России.

По словам Столтенберга, в настоящее время невозможно вести разумный диалог с Россией. Когда это станет возможным, он не комментирует.

Генсек НАТО отметил, что война в Украине связывает Европу и Азию. Он заявил, что азиатские страны Северная Корея и Иран поддерживают Россию в войне. По этой причине, по его словам, НАТО должна сотрудничать с партнерами в Индо-Тихоокеанской морской зоне.

Президент Финляндии Александр Стубб говорит, что когда война в Украине закончится, России понадобится несколько лет, чтобы восстановить свой военный потенциал.

По его словам, внешняя политика России не изменится вне зависимости от того, кто будет управлять страной в будущем. При этом Стубб считает маловероятным, что Россия станет "нормальной демократией".

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. То же он говорил пять лет назад, когда отрицал вероятное нападение страны-агрессорки на Украину.

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