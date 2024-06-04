В НАТО назвали сроки начала войны с Россией

Ранее в НАТО прогнозировали, что РФ понадобится около десяти лет, чтобы восстановить боеспособность армии.

У стран НАТО есть еще около двух-трех лет, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией.

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Такое мнение высказал глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен, информирует Bloomberg.

Он заявил, что ранее в НАТО прогнозировали, что РФ понадобится около десяти лет, чтобы восстановить свою армию после истощенного вторжения в Украину.

"Но я думаю, что теперь у нас снова менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. У нее уйдет некоторое время, что дает нам окно на следующие два-три года, чтобы восстановить наши силы, восстановить наши запасы одновременно с поддержкой Украины", – сказал Кристоферсен.

Он отметил, что за последний год Россия почти не изменила свои позиции у границ Норвегии, что позволяет Осло выполнить требования для усиления обороноспособности, о которых договорились в рамках НАТО.

"Итак, мы можем наполнить эти планы и эти решения содержанием в течение следующих лет, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему, что может произойти", — резюмировал глава Вооруженных Сил Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что британский эксперт допустил, будут ли участвовать европейские войска в боевых действиях в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле истерически обвинили НАТО в эскалации "бессмысленной войны" в Украине.

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