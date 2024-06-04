В Казахстане решили исключить "Талибан" из списка террористических организаций

В Казахстане заявили, что сделали это для развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном.

Власти Казахстана решили исключить представителей организации " Талибан " из списка террористических.

Также читайте В Афганистане женщин будут забивать до смерти камнями за измену

Об этом в понедельник на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, передает Казинформ.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, учитывая важность развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимание того, что этот режим является долгосрочным фактором", – сказал глава государства.

Также Токаев призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по развитию Центральной Азии.

Кроме того, он предложил сосредоточить усилия ОДКБ на наиболее необходимых направлениях работы, важных для стран членов организации.

Токаев заявил о необходимости принятия мер по противодействию терроризму и обеспечивать безопасность на территории стран ОДКБ.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрил идею исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кремль пытается подружиться с террористами Талибана.

Читайте также: