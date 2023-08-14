Два года ада: как власть "Талибана" изменила Афганистан

"Талибан" — группировка, возникшая в 1990-х годах на фоне политического кризиса в Афганистане.
Утром 15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана — Кабул. Через несколько часов боевики провозгласили, что Афганистан теперь полностью подконтролен талибам.
ТСН.ua предлагает вашему вниманию обзор ключевых дат со времени возвращения талибов к власти два года назад, когда войска США и НАТО покинули страну от Associated Press.
15 августа 2021 года — талибы вошли в Кабул, когда президент Ашраф Гани, поддерживаемый международным сообществом, сбежал из страны.
26 августа 2021 года — террористы-смертники и боевики группировки "Исламское государство" убили более 170 афганцев и 13 американских военнослужащих во время нападения на толпу, которая пыталась эвакуироваться в аэропорту Кабула.
23 марта 2022 года — в день открытия средних школ "Талибан" внезапно отменяет свое обещание разрешить девушкам, окончившим шестой класс, посещать школы. Девочкам, появившимся на первый день занятий, приказано уходить домой.
7 мая 2022 года — Министерство добродетели и морали "Талибана" издает приказ, согласно которому женщины на публике должны носить закрытые халаты и закрывать лицо, кроме глаз. Он советует им оставаться дома, если только у них нет важной работы вне дома.
22 июня 2022 года — мощное землетрясение произошло в отдаленном регионе на востоке Афганистана, в результате чего погибли более 1100 человек. "Талибан" борется со спасательными работами, подчеркивая нехватку ресурсов и зависимость от гуманитарных организаций.
31 июля 2022 года США убивают лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в результате удара беспилотника по конспиративной квартире в Кабуле, где он находился в течение нескольких месяцев. Американские власти обвиняют "Талибан" в том, что он скрывал его вопреки Дохийскому соглашению.
5 сентября 2022 года — террорист-смертник Исламского государства убивает двух дипломатов в посольстве России в Кабуле, что является редким случаем нападения на иностранную дипломатическую миссию. Россия – одна из немногих стран, имеющих посольство в Афганистане, и единственная европейская страна, имеющая посольство в этой стране.
30 сентября 2022 года — террорист-смертник нападает на образовательный центр в шиитском районе столицы, убивая десятки человек, в том числе подростков, которые сдавали вступительные экзамены в университет.
10 ноября 2022 года — вступает в силу общенациональный запрет на посещение женщинами спортзалов и парков. Талибы объяснили это тем, что женщины якобы не подчиняются правилам гендерной сегрегации или не носят хиджабы (исламские платки) должным образом.
20 ноября 2022 года — талибы откололи 19 человек, в том числе вероятных прелюбодеев, во время первой публичной порки со времени возвращения к власти талибов.
8 декабря 2022 года — "Талибан" казнит осужденного убийцу на глазах у сотен зрителей во время первой публичной казни после захвата власти.
21 декабря 2022 года — "Талибан" запрещает студенткам посещать университеты, уже запретив девушкам учиться в средней и старшей школе.
24 декабря 2022 года "Талибан" запретил афганским женщинам работать с национальными и международными неправительственными организациями после того, как они уже были отстранены от большинства рабочих мест.
9 марта 2023 года ООН заявляет, что Афганистан стал самой репрессивной страной в мире для женщин и девушек, лишая их практически всех основных прав.
6 апреля 2023 года — главный представитель "Талибана" переносит свой офис из Кабула в Кандагар, духовную родину движения и резиденцию верховного лидера Хибатуллы Ахундзады. Это самый яркий признак того, что власть смещается к югу.
10 апреля 2023 года ООН предупреждает, что ее операции в Афганистане остаются крайне недофинансированными. Ранее она заявляла, что Афганистан является наименее финансируемой операцией в мире, несмотря на самый большой гуманитарный кризис в мире.
4 июля 2023 — "Талибан" приказал закрыть салоны красоты за предоставление неисламских услуг, таких как коррекция бровей. Это решение затрагивает около 60 000 женщин-предпринимателей и еще больше ограничивает места встреч женщин вне дома.
19 июля 2023 года — "Талибан" использует электрошокеры против женщин, протестующих против запрета на работу салонов красоты, обливает демонстрантов водой и стреляет в воздух, чтобы разогнать толпу.
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