Два года ада: как власть "Талибана" изменила Афганистан

"Талибан" — группировка, возникшая в 1990-х годах на фоне политического кризиса в Афганистане.

Утром 15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана — Кабул. Через несколько часов боевики провозгласили, что Афганистан теперь полностью подконтролен талибам.

ТСН.ua предлагает вашему вниманию обзор ключевых дат со времени возвращения талибов к власти два года назад, когда войска США и НАТО покинули страну от Associated Press.

15 августа 2021 года — талибы вошли в Кабул, когда президент Ашраф Гани, поддерживаемый международным сообществом, сбежал из страны.

26 августа 2021 года — террористы-смертники и боевики группировки "Исламское государство" убили более 170 афганцев и 13 американских военнослужащих во время нападения на толпу, которая пыталась эвакуироваться в аэропорту Кабула.

23 марта 2022 года — в день открытия средних школ "Талибан" внезапно отменяет свое обещание разрешить девушкам, окончившим шестой класс, посещать школы. Девочкам, появившимся на первый день занятий, приказано уходить домой.

Девочки на уроке в первый день нового учебного года в Кабуле, 25 марта 2023 года/Associated Press

7 мая 2022 года — Министерство добродетели и морали "Талибана" издает приказ, согласно которому женщины на публике должны носить закрытые халаты и закрывать лицо, кроме глаз. Он советует им оставаться дома, если только у них нет важной работы вне дома.

22 июня 2022 года — мощное землетрясение произошло в отдаленном регионе на востоке Афганистана, в результате чего погибли более 1100 человек. "Талибан" борется со спасательными работами, подчеркивая нехватку ресурсов и зависимость от гуманитарных организаций.

31 июля 2022 года США убивают лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в результате удара беспилотника по конспиративной квартире в Кабуле, где он находился в течение нескольких месяцев. Американские власти обвиняют "Талибан" в том, что он скрывал его вопреки Дохийскому соглашению.

5 сентября 2022 года — террорист-смертник Исламского государства убивает двух дипломатов в посольстве России в Кабуле, что является редким случаем нападения на иностранную дипломатическую миссию. Россия – одна из немногих стран, имеющих посольство в Афганистане, и единственная европейская страна, имеющая посольство в этой стране.

30 сентября 2022 года — террорист-смертник нападает на образовательный центр в шиитском районе столицы, убивая десятки человек, в том числе подростков, которые сдавали вступительные экзамены в университет.

10 ноября 2022 года — вступает в силу общенациональный запрет на посещение женщинами спортзалов и парков. Талибы объяснили это тем, что женщины якобы не подчиняются правилам гендерной сегрегации или не носят хиджабы (исламские платки) должным образом.

Боец "Талибана" стоит на страже, пока женщины ждут получения продовольственных пайков, распределенных группой гуманитарной помощи в Кабуле, 23 мая 2023/Associated Press

20 ноября 2022 года — талибы откололи 19 человек, в том числе вероятных прелюбодеев, во время первой публичной порки со времени возвращения к власти талибов.

8 декабря 2022 года — "Талибан" казнит осужденного убийцу на глазах у сотен зрителей во время первой публичной казни после захвата власти.

21 декабря 2022 года — "Талибан" запрещает студенткам посещать университеты, уже запретив девушкам учиться в средней и старшей школе.

24 декабря 2022 года "Талибан" запретил афганским женщинам работать с национальными и международными неправительственными организациями после того, как они уже были отстранены от большинства рабочих мест.

Боец "Талибана" стоит на страже, когда мимо проходит женщина в Кабуле, 26 декабря 2022/Associated Press

9 марта 2023 года ООН заявляет, что Афганистан стал самой репрессивной страной в мире для женщин и девушек, лишая их практически всех основных прав.

6 апреля 2023 года — главный представитель "Талибана" переносит свой офис из Кабула в Кандагар, духовную родину движения и резиденцию верховного лидера Хибатуллы Ахундзады. Это самый яркий признак того, что власть смещается к югу.

10 апреля 2023 года ООН предупреждает, что ее операции в Афганистане остаются крайне недофинансированными. Ранее она заявляла, что Афганистан является наименее финансируемой операцией в мире, несмотря на самый большой гуманитарный кризис в мире.

Афганская мать помогает своему сыну с острым недоеданием в больнице Индиры Ганди в Кабуле, 22 мая 2022/Associated Press

4 июля 2023 — "Талибан" приказал закрыть салоны красоты за предоставление неисламских услуг, таких как коррекция бровей. Это решение затрагивает около 60 000 женщин-предпринимателей и еще больше ограничивает места встреч женщин вне дома.

19 июля 2023 года — "Талибан" использует электрошокеры против женщин, протестующих против запрета на работу салонов красоты, обливает демонстрантов водой и стреляет в воздух, чтобы разогнать толпу.

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