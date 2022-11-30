"Исламское государство" подтвердило гибель своего лидера и объявило имя нового "халифа"

Новый лидер террористов носит такое же родовое имя, как его предшественник — аль-Кураши.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) объявила в среду, 30 ноября, о смерти своего лидера, иракца Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши, убитого "в бою с врагами бога".

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на опубликованное в Telegram аудиосообщение спикера ИГ.

В сообщении не уточнили обстоятельства, при которых погиб лидер этой террористической группировки. Имя нового руководителя "Исламского государства" — Абу аль-Хусейном аль-Хусейне аль-Кураши.

Никаких подсказок для идентификации личности нового лидера пресс-секретарь ИД не предоставил. Известно, что он носит то же родовое имя, как и его предшественник, Аль-Кураши. Это связано с тем, что каждый новый "халиф" должен вести происхождение из рода пророка Мухаммеда, то есть быть его потомком.

После стремительного подъема в 2014 году в Ираке и Сирии, который привел к захвату огромных территорий, самопровозглашенный "халифат" ИД потерпел крушение под волной наступательных действий в 2017 и 2019 годах.

Однако "спящие" группы террористов все еще совершают нападения на территории Сирии и Ирака. Исламское государство также брало на себя ответственность за теракты в Афганистане, Иране и Израиле, которые происходили в этом году.

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Предыдущий лидер ИГ Абу Ибрагим аль-Кураши был убит в феврале 2022 года во время американского рейда в провинции Идлиб на севере Сирии. Его предшественник Абу Бакр аль-Багдади был убит в Идлибе в октябре 2019 года.

Напомним, в августе этого года спецслужбы США ликвидировали лидера группировки Аль-Каида Аймана аз-Завахири, активно участвовавшего в планировании терактов 11 сентября 2001 года.

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