Байден заявил о ликвидации в Сирии лидера Исламского государства

Операцию провели на северо-западе Сирии.

Президент США Джо Байден заявил о ликвидации главы террористической группировки "ИГИЛ" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Об этом говорится в официальном заявлении американского лидера Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Минувшей ночью по моему указанию военные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир безопаснее. Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-К — лидера ИГИЛ", — сообщил Байден.

Операцию провели на северо-западе Сирии. Байден отметил, что в ходе спецоперации американские военные не пострадали. Официальную информацию от террористической группы о том, как именно был уничтожен лидер ИГИЛ, пока не сообщили.

По данным The New York Times, атаку совершили с помощью вертолетов и 20 спецназовцев. Эта спецоперация напоминала атаку в октябре 2019 года, во время которой погиб Абу Бакр аль-Багдади, предыдущий лидер Исламского государства.

К слову, Абу Ибрагим аль-Гашеми аль-Кураши был назначен лидером "ИГИЛ" 31 октября 2019 года, менее чем через неделю после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

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