Байден заявив про ліквідацію у Сирії лідера Ісламської держави

Операцію провели на північному заході Сирії.

Президент США Джо Байден заявив про ліквідацію голови терористичного угруповання "ІДІЛ" Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші.

Про це йдеться в офіційній заяві американського лідера Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

"Минулої ночі за моєю вказівкою військові сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників і зробити світ безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших збройних сил ми зняли з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші — лідера ІДІЛ", – сказав Байден.

Операцію провели на північному заході Сирії. Байден зазначив, що під час спецоперації американські військові не постраждали. Офіційної інформації від терористичної групи про те, як саме був знищений лідер ІДІЛ, поки не повідомили.

За даними The New York Times, атаку здійснили з допомогою вертольотів та 20 спецпризначенців. Ця спецоперація нагадувала атаку у жовтні 2019 року, під час якої з агинув Абу Бакр аль-Багдаді, попередній лідер Ісламської держави.

До слова, Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші був призначений лідером "ІДІЛ" 31 жовтня 2019 року, менш ніж через тиждень після смерті Абу Бакра аль-Багдаді.

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