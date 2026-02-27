Афганистан ударил по "ядерному объекту" Пакистана: сотни погибших и раненых

Возобновилась война между Афганистаном и Пакистаном / © Associated Press

Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Об этом сообщает телеканал Ariana News на своей странице в социальной сети X.

«Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», — говорится в сообщении.

На видео с места событий — здание, вероятно, в Пакистане, вокруг которого много «скорых» и толпа. Других подтверждений инцидента пока не последовало.

Пакистан объявил об «открытой войне» с талибами в Афганистане

Между Пакистаном и Афганистаном очередное обострение: стороны обмениваются ударами и заявляют о десятках погибших. Исламабад нанес авиаудары по крупным афганским городам, в частности по Кабулу и Кандагару.

26 февраля войска Талибана начали атаки на пакистанские позиции вдоль некоторых участков линии Дюранда (спорная граница между Пакистаном и Афганистаном — Ред.). Афганистан утверждает, что эта атака была возмездием за бомбардировку со стороны Пакистана, атаковавшего лагерь талибов.

В ответ Пакистан начал операцию под названием «Праведная ярость» и нанес ряд авиаударов по Афганистану, в частности по Кабулу и Кандагару, где, как считается, живет верховный лидер Талибана Гайбатулла Ахундзада. Исламабад утверждает, что его удары в первую очередь направлены против военных объектов.

Обе стороны сообщают о разных цифрах потерь во время пятничного нападения. Пакистан заявил, что его военные уничтожили 133 бойца Талибана, в то время как Афганистан говорит об убийстве восьми своих солдат, передает CNN. В свою очередь министерство обороны Афганистана объявило, что вечером 26 февраля захватило две базы и 19 контрольно-пропускных постов Пакистана. Погибли якобы 55 пакистанских солдат. Эти данные невозможно независимо проверить.

«Теперь между нами и вами открытая война», — сказал министр обороны Пакистана.

Отношения между Кабулом и Исламабадом резко ухудшились за последние месяцы. Пакистан обвиняет афганские власти в том, что они не препятствуют деятельности пакистанских радикальных группировок, прежде всего «Техрик-э-Талибан Пакистан», которые, по утверждению Исламабада, используют афганскую территорию для нападений на пакистанские силы. В Кабуле эти обвинения отвергают.

С 2021 года боевики Талибана и пакистанские солдаты периодически вступают в стычки вдоль 2600-километровой границы между странами.