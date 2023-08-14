Два роки пекла: як влада “Талібану” змінила Афганістан

“Талібан” — угруповання, яке виникло у 1990-х роках на тлі політичної кризи в Афганістані.
Уранці 15 серпня 2021 року бойовики руху “Талібан” почали “мирне захоплення” столиці Афганістану — Кабул. За кілька годин бойовики проголосили, що Афганістан тепер повністю підконтрольний талібам.
ТСН.ua пропонує вашій увазі огляд ключових дат з часу повернення талібів до влади два роки тому, коли війська США і НАТО залишили країну, від Associated Press.
15 серпня 2021 року — таліби увійшли в Кабул, коли президент Ашраф Гані, якого підтримує міжнародна спільнота, втік з країни.
26 серпня 2021 року — терористи-смертники і бойовики угруповання “Ісламська держава” вбили понад 170 афганців і 13 американських військовослужбовців під час нападу на натовп, який намагався евакуюватися в аеропорту Кабула.
23 березня 2022 року — у день відкриття середніх шкіл “Талібан” раптово скасовує свою обіцянку дозволити дівчатам, які закінчили шостий клас, відвідувати школи. Дівчаткам, які з'явилися на перший день занять, наказано йти додому.
7 травня 2022 року — Міністерство доброчесності та моралі “Талібану” видає наказ, згідно з яким жінки на публіці повинні носити закриті халати і закривати обличчя, крім очей. Він радить їм залишатися вдома, якщо тільки вони не мають важливої роботи поза домом.
22 червня 2022 року — потужний землетрус стався у віддаленому регіоні на сході Афганістану, в результаті чого загинуло понад 1100 осіб. “Талібан” бореться з рятувальними роботами, підкреслюючи брак ресурсів і залежність від гуманітарних організацій.
31 липня 2022 року — США вбивають лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі в результаті удару безпілотника по конспіративній квартирі в Кабулі, де він перебував протягом декількох місяців. Американська влада звинувачує “Талібан” у тому, що він переховував його всупереч Дохійській угоді.
5 вересня 2022 року — терорист-смертник “Ісламської держави” вбиває двох дипломатів у посольстві Росії в Кабулі, що є рідкісним випадком нападу на іноземну дипломатичну місію. Росія — одна з небагатьох країн, що мають посольство в Афганістані, і єдина європейська країна, яка має посольство в цій країні.
30 вересня 2022 року — терорист-смертник нападає на освітній центр у шиїтському районі столиці, вбиваючи десятки людей, зокрема підлітків, які складали вступні іспити до університету.
10 листопада 2022 року — набуває чинності загальнонаціональна заборона на відвідування жінками спортзалів і парків. Таліби пояснили це тим, що жінки нібито не підкоряються правилам гендерної сегрегації або не носять хіджаби (ісламські хустки) належним чином.
20 листопада 2022 року — таліби відшмагали 19 осіб, у тому числі ймовірних перелюбників, під час першого публічного шмагання з часу повернення до влади талібів.
8 грудня 2022 року — “Талібан” страчує засудженого вбивцю на очах у сотень глядачів під час першої публічної страти після захоплення влади.
21 грудня 2022 року — “Талібан” забороняє студенткам відвідувати університети, вже заборонивши дівчатам навчатися в середній та старшій школі.
24 грудня 2022 року — “Талібан” заборонив афганським жінкам працювати з національними та міжнародними неурядовими організаціями, після того, як вони вже були відсторонені від більшості робочих місць.
9 березня 2023 року — ООН заявляє, що Афганістан став найбільш репресивною країною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх практично всіх основних прав.
6 квітня 2023 року — головний речник “Талібану” переносить свій офіс з Кабула до Кандагара, духовної батьківщини руху та резиденції верховного лідера Хібатулли Ахундзади. Це найяскравіша ознака того, що влада зміщується на південь.
10 квітня 2023 року — ООН попереджає, що її операції в Афганістані залишаються вкрай недофінансованими. Раніше вона заявляла, що Афганістан є найменш фінансованою операцією у світі, незважаючи на найбільшу гуманітарну кризу у світі.
4 липня 2023 року — “Талібан” наказав закрити салони краси за надання неісламських послуг, таких як корекція брів. Це рішення зачіпає до 60 000 жінок-підприємців і ще більше обмежує місця зустрічей жінок поза домом.
19 липня 2023 року — “Талібан” використовує електрошокери проти жінок, які протестують проти заборони на роботу салонів краси, обливає демонстрантів водою і стріляє в повітря, щоб розігнати натовп.
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