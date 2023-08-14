Два роки пекла: як влада “Талібану” змінила Афганістан

“Талібан” — угруповання, яке виникло у 1990-х роках на тлі політичної кризи в Афганістані.

Уранці 15 серпня 2021 року бойовики руху “Талібан” почали “мирне захоплення” столиці Афганістану — Кабул. За кілька годин бойовики проголосили, що Афганістан тепер повністю підконтрольний талібам.

ТСН.ua пропонує вашій увазі огляд ключових дат з часу повернення талібів до влади два роки тому, коли війська США і НАТО залишили країну, від Associated Press.

15 серпня 2021 року — таліби увійшли в Кабул, коли президент Ашраф Гані, якого підтримує міжнародна спільнота, втік з країни.

26 серпня 2021 року — терористи-смертники і бойовики угруповання “Ісламська держава” вбили понад 170 афганців і 13 американських військовослужбовців під час нападу на натовп, який намагався евакуюватися в аеропорту Кабула.

23 березня 2022 року — у день відкриття середніх шкіл “Талібан” раптово скасовує свою обіцянку дозволити дівчатам, які закінчили шостий клас, відвідувати школи. Дівчаткам, які з'явилися на перший день занять, наказано йти додому.

Дівчатка на уроці в перший день нового навчального року в Кабулі, 25 березня 2023 / Associated Press

7 травня 2022 року — Міністерство доброчесності та моралі “Талібану” видає наказ, згідно з яким жінки на публіці повинні носити закриті халати і закривати обличчя, крім очей. Він радить їм залишатися вдома, якщо тільки вони не мають важливої роботи поза домом.

22 червня 2022 року — потужний землетрус стався у віддаленому регіоні на сході Афганістану, в результаті чого загинуло понад 1100 осіб. “Талібан” бореться з рятувальними роботами, підкреслюючи брак ресурсів і залежність від гуманітарних організацій.

31 липня 2022 року — США вбивають лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі в результаті удару безпілотника по конспіративній квартирі в Кабулі, де він перебував протягом декількох місяців. Американська влада звинувачує “Талібан” у тому, що він переховував його всупереч Дохійській угоді.

5 вересня 2022 року — терорист-смертник “Ісламської держави” вбиває двох дипломатів у посольстві Росії в Кабулі, що є рідкісним випадком нападу на іноземну дипломатичну місію. Росія — одна з небагатьох країн, що мають посольство в Афганістані, і єдина європейська країна, яка має посольство в цій країні.

30 вересня 2022 року — терорист-смертник нападає на освітній центр у шиїтському районі столиці, вбиваючи десятки людей, зокрема підлітків, які складали вступні іспити до університету.

10 листопада 2022 року — набуває чинності загальнонаціональна заборона на відвідування жінками спортзалів і парків. Таліби пояснили це тим, що жінки нібито не підкоряються правилам гендерної сегрегації або не носять хіджаби (ісламські хустки) належним чином.

Боєць “Талібану” стоїть на варті, поки жінки чекають на отримання продовольчих пайків, розподілених групою гуманітарної допомоги в Кабулі, 23 травня 2023 / Associated Press

20 листопада 2022 року — таліби відшмагали 19 осіб, у тому числі ймовірних перелюбників, під час першого публічного шмагання з часу повернення до влади талібів.

8 грудня 2022 року — “Талібан” страчує засудженого вбивцю на очах у сотень глядачів під час першої публічної страти після захоплення влади.

21 грудня 2022 року — “Талібан” забороняє студенткам відвідувати університети, вже заборонивши дівчатам навчатися в середній та старшій школі.

24 грудня 2022 року — “Талібан” заборонив афганським жінкам працювати з національними та міжнародними неурядовими організаціями, після того, як вони вже були відсторонені від більшості робочих місць.

Боєць “Талібану” стоїть на варті, коли повз нього проходить жінка в Кабулі, 26 грудня 2022 / Associated Press

9 березня 2023 року — ООН заявляє, що Афганістан став найбільш репресивною країною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх практично всіх основних прав.

6 квітня 2023 року — головний речник “Талібану” переносить свій офіс з Кабула до Кандагара, духовної батьківщини руху та резиденції верховного лідера Хібатулли Ахундзади. Це найяскравіша ознака того, що влада зміщується на південь.

10 квітня 2023 року — ООН попереджає, що її операції в Афганістані залишаються вкрай недофінансованими. Раніше вона заявляла, що Афганістан є найменш фінансованою операцією у світі, незважаючи на найбільшу гуманітарну кризу у світі.

Афганська мати допомагає своєму сину з гострим недоїданням у лікарні Індіри Ганді в Кабулі, 22 травня 2022 / Associated Press

4 липня 2023 року — “Талібан” наказав закрити салони краси за надання неісламських послуг, таких як корекція брів. Це рішення зачіпає до 60 000 жінок-підприємців і ще більше обмежує місця зустрічей жінок поза домом.

19 липня 2023 року — “Талібан” використовує електрошокери проти жінок, які протестують проти заборони на роботу салонів краси, обливає демонстрантів водою і стріляє в повітря, щоб розігнати натовп.

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