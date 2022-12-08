В Афганістані таліби вперше після захоплення влади публічно стратили людину

Під час страти були присутні високопосадовці "Талібану".

Терористичне угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістані, 7 грудня стратило чоловіка, звинуваченого в убивстві. Це стало першою офіційно підтвердженою публічною карою від того часу, як радикальне угрупування ісламізму прийшло до влади.

Про це пише ABC News.

Таліби стратили чоловіка на імʼя Таджмір. Відомо, що його 5 років тому засудили за вбивство і крадіжку мотоцикла та мобільного телефону. За стратою в західній провінції Фарах спостерігали сотні глядачів і лідери талібів.

Страту особисто схвалив верховний лідер руху "Талібан", а також три вищі суди країни, "рішення ухвалювали дуже ретельно".

Реакція ООН

Журналісти видання Reuters пишуть, що місія Організації Об'єднаних Націй в Афганістані та представник Управління ООН із прав людини в Женеві виступили із заявами, в яких засудили страту та закликали талібів негайно запровадити мораторій на такий вид покарання.

Представник Управління ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що "смертна кара несумісна із фундаментальними принципами прав людини, і її застосування несумісне з повною повагою до права на життя".

Представник талібів заявив у відповідь, що каральне правосуддя є правом членів сімей жертв.

"Якщо вони хочуть пробачити, вони можуть пробачити. Якщо вони хочуть страчувати, вони можуть страчувати... відплата — це божественний наказ, і вона має бути виконана", — сказав заступник офіційного представника талібів Юсуф Ахмаді.

Нагадаємо:

Таліби заарештували професора університету Файзуалла Джалала, який відкрито критикував уряд. Таліби звинуватили професора у "дурних висловлюваннях у соціальних мережах, які провокували людей проти уряду та грали з людською гідністю".

заарештували професора університету Файзуалла Джалала, який відкрито критикував уряд. Таліби звинуватили професора у "дурних висловлюваннях у соціальних мережах, які провокували людей проти уряду та грали з людською гідністю". Крім того, таліби закликали торговців у магазинах одягу обезголовити манекени, щоб не накликати немилість Аллаха. Вони заявили, що іслам негативно ставиться до зображення не лише Бога та пророків, а й людських постатей.

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