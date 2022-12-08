Чехія передасть Україні 2 млн євро: куди направлять кошти

Чеський уряд передасть Україні ще один транш допомоги у розмірі 2 мільйонів євро.

Про це з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Липовського повідомляє Радіо Прага.

"Україні на тлі військових дій, що тривають там, на пропозицію МЗС Чехії направлено 50,7 млн крон (близько 2 млн євро)", - йдеться у повідомленні.

За його словами, 1,2 млн євро уряд передасть до Міністерства здров'я України. Кошти витратить на закупівлю санітарного автобуса, двох пересувних медичних блоків та медичного намету.

Крім того, ще 800 тисяч євро отримає міська рада Знам'янки у Кіровоградській області. Гроші спрямують на облаштування мобільних житлових боксів для вимушених переселенців.

Нагадаємо, парламент Чехії погодив навчання українських військових. 800 українських військових будуть навчатись на території чеського полігону Лібава.

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