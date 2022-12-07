В новому оборонному бюджеті США передбачається значна сума на допомогу Україні

В проєкті оборонного бюджету закладено понад $840 млрд на наступний рік.

Сенат Конгресу США погодив проєкт оборонного бюджету на $847,3 млрд на наступний рік. Проєкт також включає $800 млн. на військову допомогу Україні.

Проєкт оборонного бюджету оприлюднено на сайті Конгресу США.

Конгресмени та сенатори мають проголосувати за узгоджений документ, після чого його підпише президент Джо Байден.

"Проєкт розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових $800 млн допомоги 2023 фінансового року", - йдеться у документі

У проєкті також передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі, а також продовження заборони на військову співпрацю з Росією на п'ять років та можливе виключення Москви з міжнародних організацій, у тому числі з G20.

Військова допомога Україні від США

США від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну та надає нам військову та гуманітарну допомогу.

Американський президент Джо Байден наприкінці листопада заявив, що допомога Україні залишається одним із пріоритетів США.

Минулого місяця Джо Байден скерував доручення Держдепу щодо надання чергового пакету військової допомоги Україні на $400 млн.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від США військову допомогу на понад $20 млрд.

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