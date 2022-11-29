Байден назвав допомогу Україні одним із пріоритетів Вашингтона - Reuters

Американський президент Джо Байден 29 листопада заявив, що допомога Україні та боротьба з COVID-19 - головні пріоритети Вашингтона.

Як повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Байден скликав зустріч з лідерами Конгресу для обговорення пріоритетів законодавців на частину року, що залишилася.

Крім того, в списку пріоритетів законодавців є фінансування федерального уряду після 16 грудня, коли закінчаться нинішні асигнування. Також закон про повну силу в галузі національної оборони також присутній у списках.

До слова, ЗМІ повідомляли, що очільник Білого дому запропонував Конгресу виділити понад 37 млрд доларів екстреної допомоги Україні. Зокрема, 21,7 млрд - це військова, розвідувальна та оборонна підтримку, 14,5 млрд доларів - гуманітарна допомога, 900 млн - охоронаа здоров’я та підтримку українських біженців у США.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на Держдеп повідомляло, що США виділили Україні 53 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів з боку Росії. Пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

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