"Ми не відступимо": Столтенберг запевнив, що Альянс допомагатиме Україні

Для Європи і багатьох країн світу це також важкий час, наголосив генсек.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допомога Україні у боротьбі з агресоркою Росією надаватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляється на сайті Альянсу.

Генсек наголосив, що НАТО та союзники не сторона конфлікту. Втім, країн-члени надають Україні підтримку, бо це держава, яка має право на самозахист, прописану у Хартії ООН.

"Ми не відступимо. Ми бачимо хвилю за хвилею цілеспрямовані ракетні атаки на міста і цивільну інфраструктуру, які уражають житлові будинки, лікарні. Це жахливо для України", - констатував він.

Столтенберг зауважив, що для Європи і багатьох країн світу це також важкий час. За його словами, держави платять ціну за російську агресію проти України.

"Але ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, тоді як українці платять своєю кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо більш високу ціну на довгі роки наперед", - додав генсек.

Також він наголосив, що більшість воєн закінчується за столом переговорів,, але це "нерозривно пов'язане з тим, що відбувається на полі бою".

"Тому для створення умов для міцного миру, що забезпечує переважання України як незалежної суверенної держави, ми маємо продовжувати надавати військову підтримку", - додав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на свої джерела у керівництві США писало, що США нададуть Україні пакет допомоги для відновлення енергосистеми. Але поки невідома вартість пакета допомоги та що в нього буде входити.

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