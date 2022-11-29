"Москва хоче втримати лінію фронту": Стівен Пайфер про подальші кроки Росії

Якими можуть бути подальші кроки Путіна?

Російський підхід здається зрозумілим. Після поразок протягом трьох місяців на полі бою, Москва сподівається втримати лінію (фронту – ред.), поки вливатиме щойно мобілізовані війська (хоча погано навчені та оснащені старою зброєю).

Про це ТСН.ua розповів Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник Brookings Institution.

"Також Росія використовуватиме ракетні атаки по електричній, інфраструктурі тепло- та водопостачання, щоб підірвати український моральний дух. Але не думаю, що росіянам це вдасться", - вважає дипломат.

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Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що цього тижня російські терористи готують новий масштабний ракетний обстріл України.

В інтерв’ю ТСН.ua бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян заявив, що хоч населення Росії втричі перевищує Україну, що означає, що вона теоретично має велику перевагу в потенційних військах, Україна мобілізувала всю країну, а Росія – ні. Росія на папері має набагато більший запас зброї та військової техніки, але Україну підтримує промислова потуга Заходу.

Запеклі бої тривають - гарячі новини з Бахмутського напрямку на 29 листопада

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