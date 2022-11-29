"Москва хоче втримати лінію фронту": Стівен Пайфер про подальші кроки Росії

Російські ракетні удари по критичній інфраструктурі України триватимуть. Повітряні сили ЗСУ, за словами речника Командування Юрія Ігната, готові дати відсіч атаці ворога.
Якими можуть бути подальші кроки Путіна?
Російський підхід здається зрозумілим. Після поразок протягом трьох місяців на полі бою, Москва сподівається втримати лінію (фронту – ред.), поки вливатиме щойно мобілізовані війська (хоча погано навчені та оснащені старою зброєю).
Про це ТСН.ua розповів Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник Brookings Institution.
"Також Росія використовуватиме ракетні атаки по електричній, інфраструктурі тепло- та водопостачання, щоб підірвати український моральний дух. Але не думаю, що росіянам це вдасться", - вважає дипломат.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що цього тижня російські терористи готують новий масштабний ракетний обстріл України.
В інтерв’ю ТСН.ua бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян заявив, що хоч населення Росії втричі перевищує Україну, що означає, що вона теоретично має велику перевагу в потенційних військах, Україна мобілізувала всю країну, а Росія – ні. Росія на папері має набагато більший запас зброї та військової техніки, але Україну підтримує промислова потуга Заходу.
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