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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик

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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик

Позашляховик укомплектований "буржуйкою", спальними мішками, бензопилою, лопатами, сокирами тощо.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий позашляховик високої прохідності Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Як зазначається, автомобіль уже надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ, який працює в районі міста Гуляйполе Запорізької області.

Позашляховик також укомплектований предметами першої необхідності: "буржуйкою", спальними мішками, бензопилою, лопатами, сокирами тощо.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.

Дата публікації
Перегляди
150
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