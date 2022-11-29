Волонтери взялися забезпечити аптечками чотирилапих захисників

Службові собаки шукають людей під завалами, розміновують території, охороняють кордон нашої держави та чимало іншої, але і їм теж потрібна допомога – необхідно забезпечити чотирилапих аптечками для них, йдеться в ТСН.

Під час такої складної роботи собаки часто раняться. Переважно це порізи лап і інших частин тіла. Потрапляння пилу, землі в очі, переломи, а подекуди і контузії. Від порізів рятують спеціальні цупкі бахіли для чотирилапих. А ще необхідні аптечки із різними препаратами, кровоспинними мазями, бинтами, джгутами, краплями в очі.

Утім, далеко не у всіх службових собак, які зараз задіяні на порятунку людей, розмінуванні територій, захисті кордону є такі рятівні бахіли і власні аптечки. “У захисників є аптечки для себе. Але немає для своїх хвостатих друзів”, - пояснюють волонтери.

Катерина і Олена – керівниці благодійного фонду «Хвостата Банда». Саме їхніми зусиллями евакуйовували собак, зокрема з притулку Бородянки, які були зачинені у вольєрах на час окупації. Зараз дівчата хочуть допомогти службовим песикам і закупити для них аптечки.

В аптечці 24 найменування препаратів. “Тут є ножиці, для того, щоб швидко вистригти, бо це тваринки і їм потрібно обстригати шерсть. Пінцет, мазь з антибіотиком, антисептики, перекись, різні шприци, катетер, скотч звичайний, обов’язково просили термометр, крапельки для очей, для вух, пластирі, штуки, щоб знімати кліщі, також є джгут, щоб можна було зупинити кровотечу”, - розповідають волонтери про вміст аптечки.

Аптечки кріплять як до самих собак, так можна і бійцю її почепити. “Всього є потреба 400 аптечок на 500 собак. Ми там розуміємо, що сто відпочиває, 400 зараз служать”, - пояснюють волонтерки.

Вартість однієї аптечки 1200 гривень. Збір відкрили на 400 штук, а це 480 тисяч гривень.

Попри велику кількість техніки і людей, які працюють на завалах, собачий нюх нічим не замінити. Вони знайдуть і точно покажуть, де саме перебуває людина, тоді її можна швидше дістати. Тож допомагаючи собакам, люди допомагають собі.

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