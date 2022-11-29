Волонтеры взялись снабдить аптечками четырехлапых защитников

Служебные собаки ищут людей под завалами, разминируют территории, охраняют границу нашего государства и многое другое, но и им тоже нужна помощь – необходимо обеспечить четырехлапыми аптечками для них, говорится в ТСН.

Во время столь сложной работы собаки часто ранятся - в основном это порезы лап и других частей тела, попадание пыли, земли в глаза, переломы, а иногда и контузии. От порезов спасают специальные плотные бахилы для четырехлапых. А еще необходимы аптечки с разными препаратами, кровоостанавливающими мазями, бинтами, жгутами, каплями в глаза.

Впрочем, далеко не у всех служебных собак, сейчас задействованных на спасении людей, разминировании территорий, защите границы есть такие спасительные бахилы и собственные аптечки. “У защитников есть аптечки для себя. Но нет для своих хвостатых друзей”, – объясняют волонтеры.

Екатерина и Елена – руководители благотворительного фонда «Хвостата Банда». Именно их усилиями эвакуировали собак, в частности из приюта Бородянки, которые были закрыты в вольерах на время оккупации. Сейчас девушки хотят помочь служебным собачкам и закупить для них аптечки.

В аптечке 24 наименования препаратов. “Здесь есть ножницы, чтобы быстро выстричь, потому что это животные и им нужно остригать шерсть. Пинцет, мазь с антибиотиком, антисептики, перекись, разные шприцы, катетер, скотч обычный, обязательно просили термометр, капельки для глаз, для ушей, пластыри, штуки, чтобы снимать клещи, также есть жгут, чтобы можно было остановить кровотечение”, – рассказывают волонтеры о содержании аптечки.

Аптечки крепят как к самим собакам, так можно и бойцу ее повесить. “Всего потребность 400 аптечек на 500 собак. Мы там понимаем, что сто отдыхает, 400 сейчас служат”, — объясняют волонтеры.

Стоимость одной аптечки 1200 грн. Сбор открыли на 400 штук, а это 480 тысяч гривен.

Несмотря на большое количество техники и людей, работающих на завалах, собачье обоняние ничем не заменить. Они найдут и точно покажут, где именно находится человек, тогда его можно быстрее достать. Так что помогая собакам, люди помогают себе.

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