В Луганской области бойцы уничтожают врага "тремя топорами" в тяжелых условиях, не только из-за возможных обстрелов, но и из-за грязи и возможности помыться только дождевой водой, говорится в ТСН.

Россияне наращивают силы по всей линии фронта и пробуют штурмовать украинские позиции. Но, отмечают наши военные, эти атаки бессмысленны — командование оккупантов отправляет необученных солдат в окопы и не беспокоится о безумных потерях.

На передовой пушки М777, или как их еще зовут на фронте – «три топора», появились еще весной – это было первое такое оружие от западных партнеров. Тогда, в начале великой войны казалось, ничто не может остановить в несколько раз превосходящую артиллерию оккупантов, но появление в посадках и лесах этих гаубиц дало россиянам понять — захватить украинскую землю им не по зубам.

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Эти гаубицы хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Как доказательство, уничтожены позиции и техника русны. С тех пор ордынские войска начали охоту на эти установки, но тщетно, потому что до сих пор они прицельно стреляют по врагам на всех линии столкновения.

Большинство солдат учились работать на «трех семерках» прямо на линии огня, они легче и проще советских аналогов. “Она легче, потому что “Геацинт”, то, что у нас было на вооружении, 9 тонн, а эта весит 4 тонны. Разница чувствуется сразу”, — убеждают военные.

Теперь "насыпают" на вражескую пехоту, которая никак не хочет уходить из украинской Луганщины. Координаты, по которым нужно целить, сыплются в радиостанции почти не упорно.

От момента заряда снаряда до выстрела проходит максимум 3 минуты, но это в хорошую, сухую погоду, когда под ногами такая жижа, из-под установки приходится сначала откопать грязь, чтобы не мешала стрелять.

От бойца Сергея, который в гаубичном расчете производит выстрел, зависит вылетит ли снаряд. Шутит, это лучшая работа в жизни, но не тогда, когда по уши в грязи. “Ночные стрельбы были, пушка бросает много болота, когда стреляется. Постоянно одевать чистые вещи - не выход, особенно, когда такая погода”, — говорит боец.

После успешного отстрела по целям ребята возвращаются погреться кофе, смывают грязь с рук дождевой водой, которую собирают в ведра, ею же и стирают замазанные после стрельбы украинским черноземом вещи. Жизнь в полях имеет свои сложности, но это уже не учитывают, особенно, когда много работы.

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