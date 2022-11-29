На Луганщині бійці нищать ворога "трьома сокирами" в важких умовах, не лише через можливі обстріли, а й через багнюку і можливість помитись лише дощовою водою, йдеться в ТСН.

Росіяни нарощують сили по всій лінії фронту і намагаються штурмувати українські позиції. Та, відзначають наші військові, ці атаки безглузді - командування окупантів відправляє ненавчених солдатів в окопи і не переймається шаленими втратами.

На передовій гармати М777, або як їх ще звуть на фронті - «три сокири», з’явились ще навесні - це була перша така зброя від західних партнерів. Тоді, на початку великої війни здавалось, ніщо не може спинити в кілька разів переважаючу артилерію окупантів, але поява в посадках та лісах цих гаубиць дала росіянам зрозуміти - захопити українську землю їм не по зубах.

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Ці гаубиці добре зарекомендували себе на полі бою. Як доказ, знищені позиції і техніка русні. Відтоді ординське військо почало полювання на ці установки, але марно, бо досі вони прицільно стріляють по ворогам на всіх лінії зіткнення.

Більшість солдатів вчились працювати на «трьох сімках» просто на лінії вогню, вони легші і простіші ніж радянські аналоги. “Вона легша, тому що “Геацинт”, те, що у нас було на озброєнні, 9 тонн, а ця важить 4 тонни. Різниця відчувається одразу”, - переконують військові.

Тепер “насипають” на ворожу піхоту, яка ніяк не хоче іти з української Луганщини. Координати, по яким треба цілити сипляться у радіостанції майже не впинно.

Від моменту заряду снаряду до пострілу минає максимум 3 хвилини, але це в добру, суху погоду, коли під ногами така жижа, з-під установки доводится спочатку відкопати багнюку, аби не заважала стріляти.

Від бійця Сергія, який в гаубичному розрахунку здійснює постріл, залежить чи вилетить снаряд. Жартує, це краща робота в житті, але не тоді, коли по вуха у багнюці. “Нічні стрілянини були, гармата кидає багато болота, коли стріляється. Постійно ж вдягати чисті речі - не вихід, особливо, коли така погода”, - каже боєць.

Після успішного відстрілу по цілях хлопці повертаються погрітися кавою, змивають бруд із рук дощовою водою, яку збирають у відра, нею ж і перуть замазані після стрільби українським чорноземом речі. Життя в полях має свої складнощі, але на це вже не зважають, особливо, коли багато роботи.

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