Яке завтра свято – все про 29 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 29 листопада, церковне свято, що не можна робити

29 листопада 2021 року – понеділок. В цей день у 1830 році почалося національно-визвольне (Листопадове) повстання у Варшаві, а в 1919 році на Пленумі ЦК РКП(б) ухвалили резолюцію “Про Радянську владу на Україні”, в якій були вагомі корективи у земельну та національну політику країни.

До Нового року залишається 32 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

29 листопада в світі – Кіберпонеділок (Cyber ​​Monday). Цей розпродаж завжди з’являється після розпродажу на Чорну п’ятницю. В цей день шалені знижки можна знайти лише в інтернет-магазинах. Раніше Кіберпонеділок був популярним лише в США. Але щороку до розпродажу приєднуються все нові і нові країни світу, в тому числі і Україна. Кіберпонеділок був заснований в 2005 році за ініціативи продавців. Вони помітили, що саме після Чорної п’ятниці, коли працівники вертаються до роботи в офіси, продовжують купувати товари зі знижками через різноманітні гаджети.

29 листопада святкують цікаве свято – День електронних привітань (Electronic Greetings Day). Воно було запроваджено на честь різноманітних електронних листівок, які користувачі інтернетом часто отримують електронною поштою чи в соціальних мережах. Точної дати запровадження свята немає, але вважається, що це сталося в 1999 році.

Цікавий факт – першим веб-ресурсом, де були зібрані електронні листівки, був сайт The Electric Postcard, створений Джудіт Донат, яка працювала в компанії MIT Media Lab. В цей день прийнято надсилати друзям та знайомим жартівливі та кумедні привітання.

29 листопада святкують Міжнародний день ягуара / Pexels

29 листопада також святкують Міжнародний день ягуара (International Jaguar Day). Офіційним це свято стало в 2018 році на форумі в Нью-Йорку (США). На засіданні брали участь представники 14 країн світу, на території яких проживають ягуари. В останні роки популяція цих тварин почала швидко зменшуватися, тому постало питання про необхідність збереження їх виду. На цьому ж форумі було прийнято програму Jaguar 2030. Її мета – зберегти ягуарів та поступово відновити цінну екосистему.

Також 29 листопада святкують дуже цікаве і незвичайне свято – День “Клієнт не завжди правий”. Відомо, що у 1909 році власник мережі магазинів, Гаррі Гордон Селфрідж, промовив фразу “Клієнт завжди правий”, а також обрав її для реклами своїх універмагів. А ось свято 29 листопада спрямоване саме на противагу цього маркетингового виразу.

Яке завтра 29 листопада церковне свято

29 листопада - день пам'яті святого апостола і євангеліста Матвія / Pexels

29 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святого апостола і євангеліста Матвія. Левій Матвій був одним з найближчих учнів Ісуса Христа, входить в список дванадцяти апостолів. Саме він вважається автором першого канонічного Євангелія. Святий апостол Матвій обійшов Сирію, Персію, Мідію та Парфію і ніс з собою благі вісті. Помер мученицькою смертю в канібальській Ефіопії. Проте перед цим зміг побудувати храм, єпископом якого став Платон. Також існує така думка, що євангеліст Матвій навіть проповідував християнську віру в місті Ієраполіс (Мала Азія).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 листопада

Які завтра іменини: Матвій, Семен, Віктор, Василь, Федір, Іван, Михайло, Сергій.

Талісманом людей, народжених 29 листопада, є рубін. Цей дорогоцінний самоцвіт відрізняється яскравим червоним кольором, який не характерний для інших каменів. Згідно з твердженнями істориків, про рубіни знали ще в бронзовій добі. А в Індії самоцвіт називали “королем серед дорогоцінних каменів”.

В цей день народилися:

1778 рік – український письменник Григорій Квітка-Основ’яненко;

1802 рік – німецький дитячий письменник, автор книг про маленького Мука та карлика Носа, Вільгельм Гауф;

1849 рік – британський вчений в галузі електроніки та радіотехніки, Джон Амброз Флемінг;

1898 рік – ірландський письменник, Клайв Степлз Льюїс;

1899 рік – український письменник Розстріляного Відродження, Григорій Косинка;

1976 рік – американський актор Чедвік Боузман;

1978 рік – український футболіст, Андрій Воробей.

Що не можна робити в цей день

29 листопада не можна свистіти в будинку, бо заведуться таргани, від яких буде важко позбутися.

Не дозволяється сидіти на столі, тому що може трапитися біда.

29 листопада не можна ходити в одній панчосі (шкарпетці), інакше чекайте на смерть близького родича.

Не варто розмовляти з гостем через поріг, бо скоро будете сваритися.

Народні прикмети і традиції 29 листопада

Якщо 29 листопада йде дощ, значить і зима буде теплою, м’якою / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: якщо йде сніг – чекали на сильні хуртовини;

стоїть вітряна погода – на сніжну та холодну зиму;

за вікном мороз – зима буде дуже сувора;

а от якщо 29 листопада йде дощ, значить і зима буде теплою, м’якою;

на небі пливуть низькі хмари – скоро наступить холоднеча;

якщо 29 листопада випав сніг, то він може пролежати до весни;

якщо на Матвія одягнути речі навиворіт – чекайте невдачі.

Наші пращури часто казали, що 29 листопада “на Матвія і зима потіє”, тому що в цей день часто бувало потепління. Так як часто бував ще й сильний вітер, то Матвія називали “вітродувом”. 29 листопада прийнято було ходити в гості та приймати близьких людей в себе вдома. А якщо до вас завітали непрохані гості, то після їхнього відходу потрібно швидко витерти всі дзеркала. Вважалося, що тоді вони більше не прийдуть.

Пам’ятні дати 29 листопада

29 листопада 2020 року на Заході України міста замітає снігом / facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В цей день рік тому Володимир Зеленський підписує указ про встановлення нового професійного свята в Україні (День працівника системи фінансового моніторингу), а на Заході України міста замітає снігом.

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 листопада: