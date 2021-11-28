Яке завтра свято – все про 29 листопада, церковне свято, що не можна робити

29 листопада 2021 року – понеділок. В цей день у 1830 році почалося національно-визвольне (Листопадове) повстання у Варшаві, а в 1919 році на Пленумі ЦК РКП(б) ухвалили резолюцію “Про Радянську владу на Україні”, в якій були вагомі корективи у земельну та національну політику країни.
До Нового року залишається 32 дні.
Яке завтра свято в Україні і світі
29 листопада в світі – Кіберпонеділок (Cyber Monday). Цей розпродаж завжди з’являється після розпродажу на Чорну п’ятницю. В цей день шалені знижки можна знайти лише в інтернет-магазинах. Раніше Кіберпонеділок був популярним лише в США. Але щороку до розпродажу приєднуються все нові і нові країни світу, в тому числі і Україна. Кіберпонеділок був заснований в 2005 році за ініціативи продавців. Вони помітили, що саме після Чорної п’ятниці, коли працівники вертаються до роботи в офіси, продовжують купувати товари зі знижками через різноманітні гаджети.
29 листопада святкують цікаве свято – День електронних привітань (Electronic Greetings Day). Воно було запроваджено на честь різноманітних електронних листівок, які користувачі інтернетом часто отримують електронною поштою чи в соціальних мережах. Точної дати запровадження свята немає, але вважається, що це сталося в 1999 році.
Цікавий факт – першим веб-ресурсом, де були зібрані електронні листівки, був сайт The Electric Postcard, створений Джудіт Донат, яка працювала в компанії MIT Media Lab. В цей день прийнято надсилати друзям та знайомим жартівливі та кумедні привітання.
29 листопада також святкують Міжнародний день ягуара (International Jaguar Day). Офіційним це свято стало в 2018 році на форумі в Нью-Йорку (США). На засіданні брали участь представники 14 країн світу, на території яких проживають ягуари. В останні роки популяція цих тварин почала швидко зменшуватися, тому постало питання про необхідність збереження їх виду. На цьому ж форумі було прийнято програму Jaguar 2030. Її мета – зберегти ягуарів та поступово відновити цінну екосистему.
Також 29 листопада святкують дуже цікаве і незвичайне свято – День “Клієнт не завжди правий”. Відомо, що у 1909 році власник мережі магазинів, Гаррі Гордон Селфрідж, промовив фразу “Клієнт завжди правий”, а також обрав її для реклами своїх універмагів. А ось свято 29 листопада спрямоване саме на противагу цього маркетингового виразу.
Яке завтра 29 листопада церковне свято
29 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святого апостола і євангеліста Матвія. Левій Матвій був одним з найближчих учнів Ісуса Христа, входить в список дванадцяти апостолів. Саме він вважається автором першого канонічного Євангелія. Святий апостол Матвій обійшов Сирію, Персію, Мідію та Парфію і ніс з собою благі вісті. Помер мученицькою смертю в канібальській Ефіопії. Проте перед цим зміг побудувати храм, єпископом якого став Платон. Також існує така думка, що євангеліст Матвій навіть проповідував християнську віру в місті Ієраполіс (Мала Азія).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 листопада
Які завтра іменини: Матвій, Семен, Віктор, Василь, Федір, Іван, Михайло, Сергій.
Талісманом людей, народжених 29 листопада, є рубін. Цей дорогоцінний самоцвіт відрізняється яскравим червоним кольором, який не характерний для інших каменів. Згідно з твердженнями істориків, про рубіни знали ще в бронзовій добі. А в Індії самоцвіт називали “королем серед дорогоцінних каменів”.
В цей день народилися:
- 1778 рік – український письменник Григорій Квітка-Основ’яненко;
- 1802 рік – німецький дитячий письменник, автор книг про маленького Мука та карлика Носа, Вільгельм Гауф;
- 1849 рік – британський вчений в галузі електроніки та радіотехніки, Джон Амброз Флемінг;
- 1898 рік – ірландський письменник, Клайв Степлз Льюїс;
- 1899 рік – український письменник Розстріляного Відродження, Григорій Косинка;
- 1976 рік – американський актор Чедвік Боузман;
- 1978 рік – український футболіст, Андрій Воробей.
Що не можна робити в цей день
- 29 листопада не можна свистіти в будинку, бо заведуться таргани, від яких буде важко позбутися.
- Не дозволяється сидіти на столі, тому що може трапитися біда.
- 29 листопада не можна ходити в одній панчосі (шкарпетці), інакше чекайте на смерть близького родича.
- Не варто розмовляти з гостем через поріг, бо скоро будете сваритися.
Народні прикмети і традиції 29 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо йде сніг – чекали на сильні хуртовини;
- стоїть вітряна погода – на сніжну та холодну зиму;
- за вікном мороз – зима буде дуже сувора;
- а от якщо 29 листопада йде дощ, значить і зима буде теплою, м’якою;
- на небі пливуть низькі хмари – скоро наступить холоднеча;
- якщо 29 листопада випав сніг, то він може пролежати до весни;
- якщо на Матвія одягнути речі навиворіт – чекайте невдачі.
Наші пращури часто казали, що 29 листопада “на Матвія і зима потіє”, тому що в цей день часто бувало потепління. Так як часто бував ще й сильний вітер, то Матвія називали “вітродувом”. 29 листопада прийнято було ходити в гості та приймати близьких людей в себе вдома. А якщо до вас завітали непрохані гості, то після їхнього відходу потрібно швидко витерти всі дзеркала. Вважалося, що тоді вони більше не прийдуть.
Пам’ятні дати 29 листопада
В цей день рік тому Володимир Зеленський підписує указ про встановлення нового професійного свята в Україні (День працівника системи фінансового моніторингу), а на Заході України міста замітає снігом.
Календар важливих подій в Україні та світі за 29 листопада:
- 1830 рік – у Варшаві починається Листопадове повстання;
- 1899 рік – було засновано футбольний клуб “Барселона”;
- 1919 рік – на Пленумі ЦК РКП(б) ухвалили резолюцію “Про Радянську владу на Україні”, в якій були вагомі корективи у земельну та національну політику країни;
- 1929 рік – американським пілотом Річардом Бердом вперше здійснено переліт через Південний полюс;
- 1959 рік – по телебаченню в США вперше показали церемонію вручення нагород “Греммі”;
- 1994 рік – Верховною Радою України була ратифікована Конвенція про охорону біологічного різноманіття;
- 1999 рік – в Україні було встановлено, що офіційними символами держави є Прапор, Президент України, Знак Президента України, Гербова Печатка Президента України і Булава Президента України.