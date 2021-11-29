Церковне свято 29 листопада: день апостола Матвія, що потрібно робити цього дня

Церковне свято 29 листопада: день апостола Матвія, що потрібно робити цього дня

Матвій - один з 12 учнів Ісуса Христа, автор першого з чотирьох Євангелій.

29 листопада православна церква вшановує пам’ять апостола та євангеліста Матвія - одного з 12 учнів Ісуса Христа, автора першого з чотирьох Євангелій.

Свято завжди припадає на другий день посту, який ще називають Апостольським - через шанування апостолів Христових.

Чим відомий апостол Матвій та що робити цього дня - читайте на сайті ТСН.ua.

Чим відомий апостол Матвій

Повне ім’я апостола - Левій Матвій. “Матвій” перекладається як “Дар Господа”, “Левій” - вказує, що його родовід йшов від левітів - хористів єврейського храму Старого Заповіту. Матвій мав гарну освіту, вмів рахувати, писати, аналітично мислити.

До зустрічі з Христом Левій Матвій був митарем - податковим інспектором, що збирав данину з євреїв для римлян. Євреї ненавиділи та зневажали митарів, які не тільки збирали данину для загарбників, але й вимагали значну частину для себе.

Апостол Матвій та Ісус Христос

Як згадується у Євангелії, коли Ісус побачив Матвія, Він просто сказав: “Іди за мною”, після чого Матвій залишив свою роботу та пішов за Христом.

За переданнями, він повернув гроші людям, відслужив їм добрими справами, щоб повернути своє добре ім’я, інакше просто не зміг би проповідувати у Палестині.

Згодом, апостол Матвій проповідував в Сирії, Персії та Ефіопії, де і загинув, закатований язичниками-канібалами. Мощі апостола Матвія з Х століття перебувають в італійському містечку Салерно.

Чому Євангеліє від Матвія - перше

У книзі Євангелій - благої звістки про життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа - євангеліє від Матвія стоїть першим. Воно розпочинається родовідом Ісуса Христа, де Матвій поіменно згадує всіх пращурів Христових.

Родовід для іудеїв завжди мав велике значення, і апостолам важливо було довести народу Ізраїля, що Ісус Христос - з найдавнішого та найвеличнішого іудейського роду. Саме тому книга стоїть першою.

Що треба робити цього дня

Якщо немає можливості прийти на богослужіння цього дня, то потріюно помолитися вдома апостолу Матвію. А ще - почитати Євангеліє від Матвія - на ознаку пошани великого святого та його трудів.

Взагалі, вважається дуже корисним у день шанування святого читати його твори, слухати акафісти та що каже про нього “Житія Святих”.

Молитва святому апостолу Матвію

Апостоле святий та Євангелісте Матвію, моли Милостивого Бога та не залиши гріха в душах наших.

Левій Матвій у мистецтві

Постать апостола Матвія надихала багатьох художників, але найчастіше всіх зустрічаються картини Караваджо. У літературі Левій Матвій зображений в творі “Майстер та Маргарита” Михаїла Булгакова.

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