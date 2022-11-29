Астрологічний прогноз на 29 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для дрібних справ, а також рутинної та монотонної роботи, без якої, втім, теж не можна обійтися. Серйозні рішення сьогодні краще не приймати: якщо життя – чи люди навколо – їх вимагатимуть, необхідно взяти час на роздуми.

Символ дня: журавель.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий, волошковий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг, проте до лікаря звернутися не завадить. Важливо також уникати протягів та переохолодження організму – воно може мати неприємні наслідки.

Харчування дня: можна дозволити собі деякі кулінарні надмірності, але необхідно знати міру.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тому якщо їхній сюжет обіцяє приємні зміни, краще нікому про нього не розповідати, щоб не наврочити.

Стрижка дня: стригти волосся сьогодні небажано.

Афоризм дня: "Щастя – це не зала очікування, а відстань між залами" (Анатоль Франс).

Ангел-охоронець дня: Елар – дарує можливість здійснювати великі вчинки.

Магія та містика дня: гарний результат дасть любовна магія.

Табу дня: не можна позичати гроші – особливо друзям: якщо людина не зможе їх повернути, це може вартувати дружби.

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