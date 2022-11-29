США продадуть Фінляндії зброї на $323 млн

Керівництво США дозволило продати Фінляндії зброї на суму $323 млн для посилення обороноздатності країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Державного департаменту США.

У повідомленні вказується, що Адміністрація США проінформувала Конгрес, що дозволила продаж Фінляндії тактичних ракет та авіабомб.

У Держдепі заявили, що продаж озброєння потрібен для підтримки зовнішньої політики та національної політики США, зміцнюючи обороноздатність партнерів, які є важливими для політичної стабільності у Європі.

“Для національних інтересів США критично важливо допомогти Фінляндії розвинути та підтримати значні спроможності самооборони”, - заявили у державному департаменті.

Також у Держдепі додали, що Фінляндія буде використовувати зброю для свого авіаційного флоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія готова прийняти взимку ще понад 10 тисяч українців, які будуть вимушені виїхати з України через руйнування Росією критичної інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Швецію та Фінляндію до посилення антитерористичного законодавства.

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