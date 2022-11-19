Ще одна країна відгородиться від Росії "стіною" на кордоні

Фінляндія заявила про наміри відгородитися від країни-агресорки Росії у 2023 році та витратить на це 139 мільйонів євро.

Про це повідомляє CNN.

"За оцінкою прикордонної служби Фінляндії, безпекова ситуація призвела до необхідності будівництва загороджувального паркану вздовж частини східного кордону", — йдеться в заяві прикордонної служби.

Якщо Росія зменшить свій прикордонний контроль, це може спричинити додатковий тиск на фінській стороні з метою контролю нелегального в’їзду. Фінляндія не може покладатися на ефективність російського прикордонного контролю.

Запланована прикордонна огорожа простягнеться на відстань від 130 до 260 кілометрів. Очікується, що будівництво такого паркану триватиме від трьох до чотирьох років і може прослужити приблизно 50 років, за даними фінської прикордонної служби.

Пілотна ділянка буде побудована в Іматрі навесні 2023 року. Гельсінкі все більше обмежують перетин східного кордону з Росією.

Раніше повідомлялося, що у Польщі почали будівництво захисного паркану на кордоні з Росією.

Тим часом Україна продовжує будувати стіну на кордоні з Білоруссю. У Волинській області вже звели стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону. Це - рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Схожі роботи тривають також і у Рівненській та Житомирській областях. Після деокупації всієї української території таку ж стіну побудують на кордоні з Росією.