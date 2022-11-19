Еще одна страна отгородится от России "стеной" на границе

Финляндия заявила о намерениях оградиться от страны-агрессорки России в 2023 году и потратит на это 139 миллионов евро.

Об этом сообщает CNN.

"По оценке пограничной службы Финляндии, ситуация с безопасностью привела к необходимости строительства заградительного забора вдоль части восточной границы", — говорится в заявлении пограничной службы.

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Если Россия уменьшит свой пограничный контроль, это может повлечь за собой дополнительное давление на финской стороне с целью контроля нелегального въезда. Финляндия не может полагаться на эффективность российского пограничного контроля.

Запланированное пограничное ограждение протянется на расстояние от 130 до 260 километров. Ожидается, что строительство такого забора будет длиться от трех до четырех лет и может прослужить около 50 лет, по данным финской пограничной службы.

Пилотный участок будет построен в Иматре весной 2023 года. Хельсинки все больше ограничивают пересечение восточной границы с Россией.

Ранее сообщалось, что в Польше начали строительство защитного забора на границе с Россией.

Тем временем Украина продолжает строить стену на границе с Беларусью. В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Похожие работы продолжаются и в Ровенской и Житомирской областях. После деоккупации всей украинской территории такая же стена будет построена на границе с Россией.