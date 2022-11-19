США пытались связаться с РФ после падения ракеты в Польше — Reuters

Объединенный комитет начальников штабов США пытался связаться с генштабом РФ после падения ракеты в Польше, но о разговоре договориться так и не удалось.

Об этом 18 ноября сообщает Reuters со ссылкой на слова генерала Марка Милли.

По его словам, офис пытался договориться о телефонном разговоре с начальником генштаба России Валерием Герасимовым и "совершил несколько безуспешных попыток".

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Также информагентство отмечает, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который вел переговоры с россиянами, не выходил на связь с представителями страны-агрессора после трагедии в Польше.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября. В польском городе Пшеводув у границы с Украиной упала ракета, повлекшая гибель двух местных жителей. В Польше до сих пор идет расследование по результатам которого будет понятно ее происхождение. Однако цивилизованное международное сообщество уже единогласно признает, что в смерти мирных жителей должна Россия

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