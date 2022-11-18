Ситуация с падением ракеты на территории Польши может повториться — Дуда

Польский президент заявил, что защититься от такого чрезвычайного происшествия, которое произошло в деревне на границе с Украиной, было невозможно.

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

Об этом польский лидер сказал в пятницу, 18 ноября, находясь в городе Жешуве, передает "Польское радио".

"Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", – добавил он.

Дуда также отметил, что защититься от такого события, которое произошло в Пшеводово, невозможно. По его словам, военные эксперты заверили, что ни одна противоракетная оборона в такой ситуации не успеет перехватить ракету на территории Польши.

“Разве что это будет специально защищенный стратегический пункт, который имел бы свою противоракетную оборону, которая постоянно бы контролировала, летит ли именно в этом направлении ракета. Поэтому предотвратить эту катастрофу в тот момент, когда эта ракета уже летела к этому месту, было практически невозможно”, – сказал Анджей Дуда.

Напомним, ранее польский президент после встречи в Бюро национальной безопасности заявил, что нет никаких признаков того, что инцидент в Пшеводове был умышленным нападением на Польшу, равно как и нет доказательств того, что ракету запустила Россия. В то же время, по его словам, высока вероятность того, что это была ракета ПВО Украины.

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