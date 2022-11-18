Зеленский: РФ мобилизовала все ресурсы, чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом

Украинский президент Владимир Зеленский призвал не останавливать международное давление на Россию. Он подчеркнул, что она мобилизовала все ресурсы, чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом.

Об этом он сказал во время обращения 18 ноября к ирландским студентам.

Во время выступления глава государства напомнил о совместной декларации из 52 пунктов, согласованной странами "Большой двадцатки", куда входит также Россия. В то время, как она говорит, что будет принимать меры по содействию энергетической стабильности и стабильности рынков в мире, обстреливает энергосистему Украины.

"И это тогда, когда Россия мобилизовала все ресурсы, чтобы не просто превратить наше время во время войны, а чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом. Россия говорит, что якобы вместе с другими будет принимать меры по содействию энергетической стабильности и стабильности рынков. И в то же время, когда этот саммит в Индонезии продолжается, Россия осуществляет ракетную атаку против нашей страны. Почти сто ракет — именно против энергетики",- сообщил Зеленский.

Лидер страны призвал не верить лжи российских дипломатов и противостоять этому.

"Российская агрессия не останавливается ни на день. Как ни на день не останавливается российская ложь миру. Поэтому за все это так же ни на день не должно останавливаться и международное давление на Россию. И это могут делать не только политики, но и каждый на своем уровне", — добавил он.

Массированные российские удары по инфраструктуре

Только осенью Россия совершила пять массированных атак по Украине. Российские террористы намерены уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру и во время морозов оставить украинцев без электричества и тепла.

Последний массированный ракетный обстрел был 15 ноября. Тогда кремлевский террористический режим выпустил по нашему государству около 100 ракет. Взрывы были зафиксированы почти во всех регионах Украины. 17 ноября террористы продолжили ракетами уничтожать нашу инфраструктуру.

В правительстве предупредили, что отключения света могут участиться и стать более продолжительными, если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру Украины.

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