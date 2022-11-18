Военный эксперт назвал необходимое условие для создания украинских стратегических бомбардировщиков

Конструкторское бюро Антонова специализируется на транспортной авиации и никогда не занималось проектированием боевых самолетов.

Для того чтобы Украина могла строить собственные стратегические бомбардировщики, необходимо создать конструкторское бюро для их проектирования.

Об этом говорил в своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что все стратегические бомбардировщики советского образца Ту-22М, ТУ-95, ТУ-160 — разработки конструкторского бюро Туполева, штаб-квартира которого расположена в Москве.

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“У нас – конструкторское бюро Антонова, специализирующееся на пассажирских и транспортных самолетах, в основном на транспортных. У нас нет бюро, которое занималось бы конструированием боевой авиации”, — подчеркнул Олег Жданов.

По его словам, для того, чтобы строить украинские стратегические бомбардировщики, сначала нужно создать конструкторское бюро, которое разработает соответствующий проект. Только после этого государственный авиастроительный завод "Антонов" на территории какой-либо из стран-партнеров сможет освоить производство боевых самолетов.

Напомним, ранее в государственном предприятии "Антонов" уточнили распространенную информацию о готовности на 30% второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо разрушенного россиянами в Гостомеле во время широкомасштабного вторжения. На самом деле, только начались конструкторские работы в направлении строительства.

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